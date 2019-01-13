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Макрон призвал французов к участию в общенациональных дебатах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в открытом письме к нации призвал французов принять участие в общенациональных дебатах по важнейшим вопросам будущего страны.

"Я, конечно, знаю, что некоторые среди нас не удовлетворены сегодня или испытывают гнев. Потому что налоги для них слишком высоки, государственные услуги труднодоступны, потому что зарплаты некоторых слишком низки, чтобы можно было достойно жить плодами своего труда, потому что наша страна не предоставляет одинаковых шансов на успех, так как они зависят от места или семьи происхождения. Все хотели бы более процветающей страны и более справедливого общества", - говорится в письме, которое в воскресенье вечером тиражируют французские СМИ.

Макрон заявил, что он "разделяет это нетерпение". "Общество, какого мы хотим, это общество, в котором для успеха не нужны связи или богатство", - написал президент.

По его словам, в настоящее время во Франции и в целом в Европе и мире умы охвачены не просто большим беспокойством, но тревогой, и на это необходимо "ответить ясными идеями".

Президент Франции подчеркнул, что при этом должно соблюдаться условие: не допускать никакой формы насилия.

"Я не соглашусь, и не имею права согласиться с давлением и оскорблениями, например, в отношении избранников народа. Я не соглашусь и не имею права согласиться с огульными обвинениями, например, СМИ, журналистов, институтов и чиновников", - отметил Макрон.

Он призвал французов вместе решить крупнейшие вопросы общего будущего, чтобы "надежды доминировали над страхами". "Вот почему я предложил и даю сегодня старт крупным национальным дебатам, которые продлятся до 15 марта", - объявил президент.

"Для меня нет запретных вопросов. Мы не согласимся обо всем, и это нормально, такова демократия. Но, по крайней мере, мы покажем, что мы народ, который не боится говорить, обмениваться мнениями, обсуждать", - сказано в письме.

Президент Франции заявил, что не забыл то, что он был избран под предложенный им проект, которому остается верен.

Среди важнейших тем, которые будут вынесены на общенациональное обсуждение, Макрон назвал налогообложение, организацию государства, защиту экологии, обновление демократии и роли граждан.

Обратиться с подобным письмом он пообещал в своем телевизионном выступлении 10 декабря 2018 года.

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Теги: Франция

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