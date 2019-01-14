Американский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, завершив пятинедельное пребывание в составе Международной космической станции (МКС), успешно отстыковался от нее и в ближайшие часы должен приводниться в Тихом океане, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Отстыковка от МКС была завершена в 02:35 в понедельник по московскому времени. По команде из Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 захватила Dragon в районе 23:00 мск в воскресенье и произвела его отвод от стыковочного узла американского сегмента МКС Harmony. После завершения операции "грузовик" был отправлен в самостоятельный полет по орбите.

В ближайшие часы руководители полета дадут команду на включение двигателей грузового корабля для его схода с орбиты и вхождения в плотные слои атмосферы.

Корабль должен будет приводниться ориентировочно в 08:10 в понедельник по московскому времени в акватории Тихого океана вблизи мексиканского штата Нижняя Калифорния.

При этом американский "грузовик" Dragon впервые будет совершать приводнение в условиях темного времени суток.

Приводнение корабля первоначально было запланировано на 10 января. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки в Тихом океане НАСА решило перенести его на три дня.

Космический грузовой корабль Dragon должен доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС.

Как сообщалось, американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX 8 декабря состыковался с МКС. Он доставил на станцию более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов. Американский "грузовик" был запущен 5 декабря с космодрома НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.