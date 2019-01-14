Главные новости
В РоссииОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваВ России"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в КалининградеВ миреТрамп заявил о начале вывода войск из Сирии
В мире

Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль "Дрэгон" (Dragon), отстыковавшийся от Международной космической станции, в понедельник успешно приводнился в акватории Тихого океана вблизи побережья мексиканского штата Южная Калифорния, сообщила компания-разработчик корабля SpaceX.

В районе посадки его ожидали зафрахтованные компанией SpaceX суда, которые доставят аппарат на сушу.

Космический грузовой корабль Dragon привез на Землю результаты экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС.

Как сообщалось, отстыковка корабля от МКС была успешно завершена в 02:33 мск в понедельник. Перед этим по команде из Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 захватила Dragon и отсоединила его от стыковочного отсека американского сегмента МКС Harmony. Затем "грузовик" был отведен на несколько метров от станции и выпущен в самостоятельный полет по орбите.

Через несколько часов руководители полета дали команду на включение двигателей грузового корабля для его схода с орбиты и вхождения в плотные слои атмосферы.

Американский "грузовик" Dragon впервые совершил приводнение в условиях темного времени суток.

Приводнение корабля первоначально было запланировано на 10 января. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки в Тихом океане НАСА решило перенести его на три дня.

Как сообщалось, американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX 8 декабря состыковался с МКС. Он доставил на станцию более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов. Американский "грузовик" был запущен 5 декабря с космодрома НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции. В настоящее время Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: SpaceX, Dragon

Новости по теме

В мире
Американский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКСАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС
В ближайшие часы он должен приводниться в Тихом океане после пятинедельного пребывания в составе Международной космической станцииПодробнее
 Трамп заявил о начале вывода войск из СирииТрамп заявил о начале вывода войск из Сирии
Кроме того, он пригрозил экономическими мерами Турции в случае нападения на сирийских курдовПодробнее
 Нобелевского лауреата лишили почетных званий за сомнения в уме чернокожихНобелевского лауреата лишили почетных званий за сомнения в уме чернокожих
Джеймс Уотсон, который некогда уже высказывал сомнения в будущем Африки, вновь заявил, что интеллект связан с расойПодробнее
 Противники Трампа высмеяли слухи о назначении его дочери главой Всемирного банкаПротивники Трампа высмеяли слухи о назначении его дочери главой Всемирного банка
Ранее The Financial Times сообщила, что Иванка Трамп якобы может сменить на этом посту Джим Ён КимаПодробнее
Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналовБелорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов
Также "Белорусский народный фронт" хочет, чтобы жители во всех жизненных ситуациях использовали белорусский языкПодробнее
 Трамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьиТрамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьи
Президент США также опроверг утверждения о том, что скрыл содержание беседы с ПутинымПодробнее
 Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во ВьетнамеВашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме
Пхеньян пока не дал официального ответаПодробнее
 СМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с ПутинымСМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с Путиным
Президент США не разглашал детали разговоров даже членам своей администрацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Редкости и диковины BRAFA10 фото
11 января
Редкости и диковины BRAFA
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваВ России"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в КалининградеВ миреТрамп заявил о начале вывода войск из СирииВ миреАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКССпортШарапова вышла во второй круг Australian Open, обыграв британку Харриет ДартВ РоссииВ МИД РФ удивились нежеланию японского министра проводить пресс-конференцию

Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок

К западу от Тегерана разбился грузовой самолет

На борту было 10 человек Подробнее

Жительница Омска, сломавшая бедро при падении на крыльце, отсудила 340 тыс. рублей

В Шахты доставят комплекс "Стрела- П" для обследования пострадавшего от взрыва дома

Глава СКР распорядился возбудить уголовное дело по факту взрыва в доме в Шахтах

В аэропорту Тюмени задымился двигатель у пассажирского самолета

Спасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском доме

Сейчас их извлекают Подробнее

Обслуживание газового оборудования в поврежденном доме в Шахтах проводилось в мае

Нефть Brent подешевела до $59,8 за баррель после роста на прошлой неделе

Учительница в Сызрани получила сотрясение мозга, разнимая дерущихся школьников

Аналоговое телевизионное вещание в Москве отключат 15 апреля

Объем внешней торговли Китая в 2018 году вырос до рекордного уровня $4,6 трлн

Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

В Алматы задержана группа иностранцев, готовивших по заданию ИГ теракты

Обнаружен речевой самописец с потерпевшего крушение в Индонезии самолета Lion Air

Один человек погиб при взрыве газа в Шахтах

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 января

Взрыв в Ростовской области, главные претензии россиян к нынешнему правительству, дата старта последнего сезона "Игры престолов" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');