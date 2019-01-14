Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль "Дрэгон" (Dragon), отстыковавшийся от Международной космической станции, в понедельник успешно приводнился в акватории Тихого океана вблизи побережья мексиканского штата Южная Калифорния, сообщила компания-разработчик корабля SpaceX.

В районе посадки его ожидали зафрахтованные компанией SpaceX суда, которые доставят аппарат на сушу.

Космический грузовой корабль Dragon привез на Землю результаты экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС.

Как сообщалось, отстыковка корабля от МКС была успешно завершена в 02:33 мск в понедельник. Перед этим по команде из Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 захватила Dragon и отсоединила его от стыковочного отсека американского сегмента МКС Harmony. Затем "грузовик" был отведен на несколько метров от станции и выпущен в самостоятельный полет по орбите.

Через несколько часов руководители полета дали команду на включение двигателей грузового корабля для его схода с орбиты и вхождения в плотные слои атмосферы.

Американский "грузовик" Dragon впервые совершил приводнение в условиях темного времени суток.

Приводнение корабля первоначально было запланировано на 10 января. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки в Тихом океане НАСА решило перенести его на три дня.

Как сообщалось, американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX 8 декабря состыковался с МКС. Он доставил на станцию более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов. Американский "грузовик" был запущен 5 декабря с космодрома НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции. В настоящее время Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.