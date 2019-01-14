В Алматы задержана группа иностранцев, готовивших по заданию ИГ теракты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Алматы задержана группа иностранцев, выходцев из Центральной Азии, которые готовили в городе теракты по заданию ИГ (ИГИЛ, организация запрещена в РФ - ИФ), сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

"10 января 2019 года Комитетом национальной безопасности в ходе специальной операции в городе Алматы задержана группа иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане", - говорится в сообщении КНБ, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, поясняется в пресс-релизе.

По версии следствия, "задержанные лица действовали по заданию и под руководством пребывающих за границей боевиков ДАИШ".

"Применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения", - отмечается в сообщении.

На фотографии, распространенной спецслужбой, запечатлены 6 задержанных.