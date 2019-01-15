Более 30 тысяч учителей школ Лос-Анджелеса вышли на забастовку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Более 30 тысяч преподавателей средних школ в Лос-Анджелесе начали забастовку, сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам газеты, в первой акции протеста за почти тридцать лет учителя требуют увеличения оплаты труда, меньших классов и дополнительного найма медперсонала, библиотекарей и других сотрудников.

"Для одних проблема заключается в зарплате, для других - в числе школьников в классе. Представление о том, что учителя хотят только повышения зарплаты, просто неверно", - пояснил представитель профсоюза бастующих Стив Билек, учитель математики в средней школе в Лос-Анджелесе.

В 2017-2018 годах зарплата школьного учителя в Калифорнии достигала 75 тысяч долларов в год (около 5 млн рублей) при средней по стране зарплате в 59 тысяч (около 4 млн рублей), в то время как в Нью-Йорке средний годовой доход учителя составил 88 тысяч (около 5,9 млн рублей).

Стороны также не могут достигнуть компромисса по вопросу вместительности класса. Сейчас в среднем численность каждого класса составляет 42 ученика. Объединенный школьный район, где началась забастовка, предложил ограничить количество учащихся до 35 в 4-6 классах, до 39 в средней и старшей школе. В среднем в городах США этот показатель варьируется от 16 до 28.

Забастовка затронула около 900 школ города, где обучаются около 500 тысяч школьников.