В Белом доме опровергли, что дочь Трампа хочет стать президентом Всемирного банка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что дочь президента Дональда Трампа, являющаяся его советником, Иванка Трамп претендует на пост президента Всемирного банка не соответствуют действительности, заявила представитель Белого дома Джессика Дитто.

По словам Дитто, министр финансов Стив Мнучин и глава администрации Белого дома Мик Малвани "просили Иванку Трамп оказать помощь в процессе подбора кандидата на пост президента, поскольку она плотно сотрудничала с руководством банка в последние два года".

Представитель Белого дома подчеркнула, что сообщения о том, что кандидатура Иванки Трамп на пост президента банка "находится в процессе рассмотрения, являются вымыслом".

Ранее такое сообщение было опубликовано газетой Financial Times. Она, ссылалась на собственные источники, помимо И.Трамп также назвала возможным кандидатом на пост главы банка бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.

Действующий президент Всемирного банка Джим Ён Ким ранее сообщил, что с 1 февраля досрочно уходит в отставку. Руководство банка позднее объявило, что начнет рассматривать кандидатуры на пост президента с февраля, а определится с назначением к середине апреля.