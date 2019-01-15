Инаугурация Трампа обошлась вдвое дороже, чем первая церемония вступления в должность Обамы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Инаугурация президента США Дональда Трампа в 2017 году обошлась в $104 млн, - вдвое дороже, чем церемония вступления в должность экс-президента Барака Обамы в 2009 году ($51 млн), сообщает телеканал ABC.

Всего для проведение церемонии командой Трампа были собраны $107 млн. Как сообщает канал, программа инаугурации Трампа, тем не менее, была сравнительно скромной и включала всего три крупных мероприятия.

Телеканал детализировал расходы на церемонию инаугурации Трампа. Среди трат - $130 тыс. на дизайнерские подушки для стульев к двум званым ужинам, $2,7 млн - на представление в бродвейском стиле по мотивам песни Фрэнка Синатры "New York, New York".

Телеканал также сообщает об оплате из фонда гостиничных номеров и поездок на такси для друзей семьи Трампа и помощников. В частности, $25 тыс. ушло на оплату номера в гостинице для бизнесмена Ховарда Лорбера.

Кроме того, почти $26 млн получила компания во главе с близкой подругой Мелании Трамп, занимающаяся организацией мероприятий.