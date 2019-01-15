Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в Найроби

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в столице Кении, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Поступают также данные о стрельбе. Сообщается, что на месте происшествия загорелось несколько автомобилей, поднимается густой черный дым.

К месту взрыва прибыла полиция, в том числе антитеррористическое подразделение. Отмечается, что стражи порядка и свидетели называют нападение терактом.

На территории данного комплекса расположен отель, банки и офисные помещения.