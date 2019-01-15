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Взрыв в гостиничном комплексе в Кении унес жизни пяти человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидца.

По его словам, тела жертв были обнаружены при входе в отель, в то время как другие люди бежали из здания с криками о помощи.

Власти пока официально не подтвердили данные о погибших.

Число пострадавших при атаке остается неизвестным. Между тем, местные больницы призвали жителей сдавать кровь для помощи раненым.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории комплекса, где расположен отель, банки и офисные помещения, в столице Кении. Также поступали данные о стрельбе. В полиции расценивают нападение как теракт.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в России).

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Теги: Кений, Найроби

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