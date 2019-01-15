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Юнкер из-за голосования по Brexit отменил участие в дебатах в Европарламенте

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Неучастие председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в запланированных на среду в Европейском парламенте дебатах о будущем ЕС с премьер-министром Испании Педро Санчесом вызвано только необходимостью быть на своем рабочем месте в связи с голосованием по Brexit в Лондоне, заявил член ЕК Пьер Московиси.

Как сообщалось, Европарламент продолжит на пленарной сессии 16 января в Страсбурге серию дебатов с руководителями государств-членов ЕС о будущем Евросоюза. На этот раз перед евродепутатами выступит Санчес. Обычно в таких дискуссиях принимал участие и Юнкер, но на этот раз его заменит первый заместитель - Франс Тиммерманс, а глава Еврокомиссии отправится в Брюссель.

На пресс-конференции в Страсбурге после выездного заседания Еврокомиссии во вторник Московиси спросили, не является ли отъезд председателя ЕК в Брюссель демонстрацией обиды за то, что, по слухам, именно с подачи Санчеса испанские социалисты отказались голосовать за Юнкера, когда того избирали главой Еврокомиссии.

"Вовсе нет. Председатель Юнкер, конечно, хотел бы быть здесь на этих дебатах. Но сложились обстоятельства, которые не могут быть вам полностью неизвестны. Сегодня будет голосование в другой стране, имеющее решающее значение для принадлежности этой страны к Европейскому союзу - я говорю о голосовании по Brexit", - ответил еврокомиссар.

"При этом председатель (Европейского совета - ИФ) Дональд Туск находится в Гданьске по причинам, которые тоже известны (мэр этого города погиб из-за ножевого ранения на концерте - ИФ). Председатель Юнкер должен быть в Брюсселе", - продолжил Московиси.

Он объяснил, что как следствие первый заместитель председателя Еврокомиссии Ф.Тиммерманс будет представлять в Европарламенте Юнкера.

Между тем, агентство Press Association сообщает, что отъезд Юнкера может быть связан с возможными "экстренными" переговорами между Брюсселем и Лондоном после голосования в парламенте.

По данным The Daily Mirror, самолет Королевских ВВС подготовлен для того, чтобы в случае необходимости быстро доставить британского премьера Терезу Мэй в Брюссель для таких переговоров.

Московиси сообщил, что члены Еврокомиссии на заседании во вторник в первую очередь обменялись мнениями в связи с голосованием по Brexit вечером того же дня в Палате общин британского парламента. "Мы вели наши дискуссии на основе совместного письма председателя Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска, направленного вчера премьер-министру Терезе Мэй", - сказал еврокомиссар.

"Жан-Клод Юнкер счел необходимым в начале заседания комиссии совершенно ясно заявить о своем сожалении о невозможности его присутствия (на парламентских дебатах - ИФ) и о причинах, вызвавших это отсутствие", - отметил Московиси.

Еврокомиссар призвал не делать на этом основании "политических или субъективных интерпретаций". "Это просто долг председателя в связи с особыми чрезвычайными обстоятельствами", - подчеркнул Московиси.

Позже во вторник в британском парламенте состоится решающее голосование по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

На голосование в британской палате общин вынесены оба документа из пакета по Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а также положения о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Основное голосование пройдет в палате общин, у палаты лордов не будет возможности заблокировать проект сделки. Чтобы сделка прошла через парламент, необходимо простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки Мэй необходимо порядка 320 голосов из 650, так как в парламенте есть не голосующие члены, такие как спикер.

Если палата общин проголосует против сделки, то у Мэй будет всего три дня, чтобы представить парламенту план Б.

Ожидается, что если Мэй не удастся провести свою сделку через парламент с первого раза, она попытается сделать это еще раз спустя несколько дней. За это время, Мэй, возможно получит ряд уступок от ЕС. Кроме того, парламентариев может склонить в пользу сделки резкая реакция финансовых рынков на неудачное голосование.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего начнется переходный период, который продлится до декабря 2021 года.

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Теги: Brexit, Европарламент, Жан-Клод Юнкер

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