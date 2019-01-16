Лидер лейбористов обвинил Мэй в потере контроля над ситуацией с Brexit

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй больше не контролирует ситуацию с Brexit, сообщают в среду британские СМИ.

По словам Корбина, премьер-министр "потеряла контроль, а правительство потеряло возможность руководить".

"Эта "сделка-Франкенштейн" теперь официально мертва, и премьер-министр пытается обвинить абсолютно всех", - добавил он. По мнению Корбина, голосование парламенте по Brexit стало "самым большим поражением в истории этой демократии".

Также лидер лейбористов рассказал, что Мэй не звонила ему и не просила о встрече после поражения в парламенте.

Накануне после голосования в парламенте по Brexit лидер лейбористов заявил, что внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны. По данным Sky News, голосование по предложению Корбина намечено на среду на 19:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Во вторник Палата общин британского парламента проголосовала против подготовленного Лондоном и ЕС соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.