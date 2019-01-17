В испанской Малаге ребенок провалился в 100-метровую шахту

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Двухлетний ребенок провалился в 100-метровую шахту в Испании четыре дня назад. Как сообщает The Guardian, спасатели не теряют надежды спасти ребенка, хотя диаметр скважины, в которую упал мальчик, всего 25 см.

В воскресенье 13 января Хулен Роселло отправился на пикник с семьей недалеко от Малаги, когда он провалился в шахту. С тех пор его не видели и не слышали, но родственники надеются, что мальчик жив.

Инженеры укрепляют стенки шахты, чтобы она не обрушилась и пытаются пробурить скважины в холме, чтобы найти ребенка.

Однако испанские СМИ приводят мнение местного специалиста, по словам которого, на поиски уйдет еще два или три дня.

В спасательной операции участвуют пожарные, полицейские, спасатели, которые специализируется на работе в шахтах, а также шведские эксперты, которые помогли найти чилийских горняков, оказавшихся заблокированными в шахте в течение 69 дней в 2010 году.

В среду 16 января из шахты достали волос, анализ ДНК которого подтвердил, что он принадлежит пропавшему ребенку. Спасатели спустили на дно шахты камеры и засняли стакан и пакет конфет, которые были у ребенка, но его самого не обнаружили.