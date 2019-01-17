Сухогруз "Кузьма Минин" не сможет покинуть Великобританию до погашения долга

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский сухогруз "Кузьма Минин" (компания-судовладелец ОАО "Мурманское морское пароходство", ММП), задержанный в британском порту, был арестован из-за долгов судовладельца перед одним из своих контрагентов, дипломаты РФ поддерживают связь с капитаном. Об этом сообщает дипмиссия РФ в Лондоне.

"3 января британские власти проинформировали посольство о том, что российский сухогруз "Кузьма Минин", ранее задержанный в порту Фалмут ввиду неудовлетворительного технического состояния, по решению суда арестован в качестве меры по обеспечению исполнения долговых обязательств судовладельца перед одним из своих контрагентов. Соответствующий ордер был вручен капитану. Задолженность не связана с инцидентом, который произошел с судном у берегов Великобритании в декабре 2018 г.", - говорится в сообщении на сайте посольства в четверг.

Арест означает, что судно не сможет покинуть Великобританию до погашения задолженности, даже если все замечания британских компетентных органов по техническому состоянию самого корабля будут устранены.

"Команда находится на борту. Посольство поддерживает связь с капитаном и представителями британских властей, которые подходят к ситуации конструктивно. Исходим из того, что урегулирование вопроса лежит в первую очередь в плоскости коммерческих взаимоотношений судовладельца со своими партнерами", - добавили в дипмиссии.

Ранее в четверг координатор Международной федерации транспортников (МФТ) Сергей Фишов сообщил "Интерфаксу", что российское судно "Кузьма Минин" арестовано в Великобритании за долги.

"Судно арестовано, арест наложил адмирал. Причиной стали долги судовладельца, но какие именно - это уже коммерческая информация. Когда точно был наложен арест, мне неизвестно, о самом факте мне сообщили вчера", - сказал С.Фишов.

Он отметил, что теперь ответственность за состояние судна и экипажа несет британская сторона. "Я знаю, что адмирал собирался организовать (для экипажа "Кузьмы Минина" - ИФ) поставку свежих овощей и фруктов на судно, потому что там недостаток свежих продуктов", - добавил С.Фишов.

По сообщениям СМИ, в декабре "Кузьма Минин" попал на мель в районе бухты Фалмут.