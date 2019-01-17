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В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"

Судно Мурманского пароходства арестовано за долги, сообщили в Международной федерации транспортников

В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"
Российское грузовое судно "Кузьма Минин". Архивное фото.
Фото: PA Images\ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российское судно "Кузьма Минин" (компания-судовладелец ОАО "Мурманское морское пароходство" , ММП) арестовано в Великобритании за долги. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг координатор Международной федерации транспортников (МФТ) Сергей Фишов.

"Судно арестовано, арест наложил адмирал. Причиной стали долги судовладельца, но какие именно - это уже коммерческая информация. Когда точно был наложен арест, мне неизвестно, о самом факте мне сообщили вчера", - сказал Фишов.

Он отметил, что теперь ответственность за состояние судна и экипажа несет британская сторона. "Я знаю, что адмирал собирался организовать (для экипажа "Кузьмы Минина" - ИФ) поставку свежих овощей и фруктов на судно, потому что там недостаток свежих продуктов", - добавил Фишов.

Между тем, в пресс-службе ММП агентству не смогли подтвердить арест судна. "Не подтверждаем и не комментируем", - сообщил "Интерфаксу" представитель пароходства.

По сообщениям СМИ, в декабре "Кузьма Минин" попал на мель в районе бухты Фалмут.

Как сообщалось, в среду в Кот-д'Ивуаре по дороге в госпиталь Абиджана скончался капитан другого судна ММП - теплохода "Виктор Ткачев", который находился на судне с ноября 2018 года. В пресс-службе ММП отметили, что "случившееся никоим образом не связано с длительным нахождением судна в порту Абиджан".

Ранее в октябре 2018 года на борту балкера ММП "Поморье" во время нахождения в Новом Орлеане скончался член экипажа. В пресс-службе ММП отмечали, что причины смерти российского моряка установит экспертиза.

В 2018 году произошли задержания и аресты нескольких судов ММП в портах разных стран. Были и проблемы с задолженностью по заработной плате. Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте сообщало о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). По данным следствия, сотрудники пароходства не получили зарплату на общую сумму более 8,7 млн рублей.

Кроме того, с заявлениями о банкротстве ММП в Арбитражный суд Мурманской области в разное время обращались ООО "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", и ООО "Бизнесконсалтсервис" (Санкт-Петербург). В первом случае заявленная задолженность составляла 8,3 млн рублей, во втором - 2,7 млн рублей. Впоследствии оба заявления были возвращены.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Основным владельцем, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", является Николай Куликов.

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Теги: Великобритания, Мурманское морское пароходство, Кузьма Минин, Международная федерация транспортников

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