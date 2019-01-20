Эстонские женщины провели марш против гендерной дискриминации

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Несколько сотен женщин в субботу вышли на улицы Таллина с плакатами против гендерного неравноправия, физического и психологического насилия, за равную с мужчинами зарплату, возможности карьерного роста.

Этот марш стал первым в истории страны.

По призыву организаторов, на многих участницах марша были самостоятельно изготовленные шапки, шарфы, рукавицы или носки красного, розового и лилового цветов. Среди участников акции были и мужчины.

Как отметили организаторы, "марш не направлен против мужчин, которые также при желании могли принять в нем участие, продемонстрировали поддержку движению за женское равноправие".

Как заявила заместитель председателя парламентского объединения женщин Терье Трей, пол человека не должен определять его зарплату или то, как с ним обращаются.

"Разрыв в уровне зарплат, направленное против женщин насилие и гендерная дискриминация - это проблемы, которые действительно существуют в Эстонии. Их надо признать, и их решением следует заниматься. Цель марша женщин - призвать общественность честно взглянуть на эти проблемы", - заявила Трей.

По данным департамента статистики Эстонии, разрыв в зарплатах в стране у женщин по сравнению с мужчинами превышает 20%, а данные Евростата свидетельствуют о том, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин в Эстонии - самый большой в Европейском союзе.

В сообщении организаторов отмечается, что марш является частью всемирного движения, которое получило начало в 2017 году в США, когда сотни тысяч женщин вышли на улицы американских городов протестовать против вступления Дональда Трампа в должность президента США.