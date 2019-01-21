В Кремле заявили, что пока нет конкретных вариантов решения проблемы мирного договора с Японией

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия готова максимально минимизировать время для заключения мирного договора с Японией, однако до бесконечности этого делать невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно сказать, что каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. И любые заявления на этот счет - это не касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций или пожеланий, или рассуждений вслух. Не более того", - сказал Песков журналистам, комментируя японские предложения по заключению мирного договора, которые звучат в СМИ.

Президент РФ отмечал, что тема заключения мирного договора с Японией - это вопрос "значительно растянутый по времени", напомнил пресс-секретарь.

"Безусловно, мы намерены и российская сторона, это тоже подтверждал президент Путин, намерены делать все возможное для того, чтобы это время по возможности сжать, минимизировать, но в то же время зажимать это время до бесконечности и делать решение о выходе на мирный договор сиюминутным - это просто невозможно", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил: "Переговоры находятся в начальной стадии - экспертный обмен мнениями, экспертная работа. Это очень скрупулезная работа, очень сложная, она требует и непосредственного участия глав делегаций. В данном случае это Путин и Абэ. Этим они завтра и займутся".

Во вторник президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут в Москве переговоры.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

10 января в Госдуму был внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.

В конце ноября прошлого года сахалинская областная Дума обратилась к МИД России с просьбой исключить территориальный вопрос из переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией. Позже, в декабре в Южно-Сахалинске прошел митинг против идеи передачи Южных Курил Японии.