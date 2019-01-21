Парк Комодо в Индонезии закроют на год для восстановления популяции варанов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Власти Индонезии приняли решение на год закрыть национальный парк Комодо для восстановления популяции варанов, сообщает портал Inquirer.

"Национальный парк Комодо будет закрыт для туристов на год, чтобы восстановилась популяция местных варанов и оленей. Точная дата закрытия пока неизвестна", - пишет портал.

Как отмечается, некоторые вараны в нынешней популяции измельчали из-за того, что их основная добыча - олени - уничтожаются браконьерами.

Плотоядный комодский варан - самая крупная из ныне существующих ящериц, достигает более трех метров в длину. Он может весить до 150 кг и съесть до 80 кг мяса за раз.

Комодо - вулканический остров в Индонезии площадью 390 км. Относится к Малым Зондским островам и расположен между более крупными островами Сумбава на западе и Флорес на востоке. Остров Комодо является частью Комодского национального парка и знаменит прежде всего местными варанами.