Двое российских туристов госпитализированы после падения в ущелье на Бали

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Двое россиян получили травмы и были отправлены в больницу после падения в ущелье на острове Бали, сообщило посольство РФ в Индонезии.

"По имеющейся информации, 11 января на острове были госпитализированы двое российских туристов в результате падения в ущелье глубиной 10 метров. Посольство выясняет детали, находится в контакте с местными профильными службами и готово оказать консульское содействие", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Как сообщает издание The Jakarta Post, инцидент произошел в среду на юго-западе Бали, в районе курортного города Кута. Пара россиян, мужчина 30 и женщина 28 каталась на мотобайке по пересеченной местности, потеряли управление и упали в овраг.

"Спасателям пришлось провести целую операцию с участием 12 человек, чтобы вытащить туристов из оврага. Она заняла около часа. Оба страдали от асфиксии, поэтому медики применили реанимационное оборудование", - пишет газета.

Туристы, по ее данным, доставлены в госпиталь BIMC на курорте Нуса Дуа.