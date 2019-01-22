Генпрокурор Украины предложил предоставить гражданам право на владение оружием

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что украинцам надо предоставить право на владение оружием.

"Да, я это заявил еще в 2007 году на должности министра внутренних дел, и сегодня уверен, что да", - заявил Луценко в телеинтервью вечером в понедельник, отвечая на вопрос о том, надо ли сегодня предоставить право владения оружием.

Генпрокурор Украины признал, что многое изменилось и в настоящее время в стране насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия.

"С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия...с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко- и алкоэкспертизой, дальше, это возможно", - сказал Луценко.

Вместе с тем, генпрокурор высказался против введения смертной казни в Украине.

"Если государство публично объявляет о праве забрать жизнь, значит,тому примеру будет следовать свой раскольников", - сказал Луценко.

Также генпрокурор заявил, что он выступает против легализации наркотиков, но поддерживает мысль о легализации проституции.