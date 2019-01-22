Японские комбини перед ОИ-2020 перестанут продавать порнографию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В преддверии Олимпиады и чемпионата мира по регби в японских магазинах шаговой доступности перестанут продавать порнографические журналы, чтобы не навредить имиджу страны в глазах иностранных туристов, пишет во вторник The Guardian.

Две крупнейших сети комбини (магазинов шаговой доступности) - 7-Eleven и Lawson - исключат из своего ассортимента журналы для взрослых к концу августа, когда в Японии начнется мировое первенство по регби.

В настоящее время порнографические журналы и манги в Японии можно найти в свободном доступе почти в любом магазине. Представители общественности не раз выступали против этого, и свое нынешнее решение торговые сети объясняют заботой о детях и женщинах.

Однако, как отмечает The Guardian, за отказом от печатной продукции для взрослых, по всей видимости, стоят коммерческие соображения: с распространением онлайн-порнографии продажи в магазинах неуклонно снижаются.

Ранее от продажи порнографии отказалась также сеть магазинов Ministop; Family Mart к настоящему моменту ограничила торговлю подобной продукцией в 2 тыс. своих магазинов из 16 тыс.