В мире

Японские комбини перед ОИ-2020 перестанут продавать порнографию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В преддверии Олимпиады и чемпионата мира по регби в японских магазинах шаговой доступности перестанут продавать порнографические журналы, чтобы не навредить имиджу страны в глазах иностранных туристов, пишет во вторник The Guardian.

Две крупнейших сети комбини (магазинов шаговой доступности) - 7-Eleven и Lawson - исключат из своего ассортимента журналы для взрослых к концу августа, когда в Японии начнется мировое первенство по регби.

В настоящее время порнографические журналы и манги в Японии можно найти в свободном доступе почти в любом магазине. Представители общественности не раз выступали против этого, и свое нынешнее решение торговые сети объясняют заботой о детях и женщинах.

Однако, как отмечает The Guardian, за отказом от печатной продукции для взрослых, по всей видимости, стоят коммерческие соображения: с распространением онлайн-порнографии продажи в магазинах неуклонно снижаются.

Ранее от продажи порнографии отказалась также сеть магазинов Ministop; Family Mart к настоящему моменту ограничила торговлю подобной продукцией в 2 тыс. своих магазинов из 16 тыс.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Япония

Новости по теме

В мире
Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестамМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
Президент Франции заявил, что не хочет повторить судьбу казненного короляПодробнее
 Спецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в КаракасеСпецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в Каракасе
Незадолго до этого были задержаны служащие Нацгвардии Венесуэлы, пытавшиеся организовать бунтПодробнее
 Китайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременностьКитайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременность
В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные детиПодробнее
 Совет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружия
Их считают ответственными за применение нервно-паралитического вещества в СолсбериПодробнее
Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков
По данным объединения Oxfam, 1% состояния Джеффа Безоса сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранениеПодробнее
 В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
Повреждения получил международный аэропорт ДамаскаПодробнее
 ПВО Сирии сбили большинство израильских ракетПВО Сирии сбили большинство израильских ракет
Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракетПодробнее
 Мэй объявит "план Б" по BrexitМэй объявит "план Б" по Brexit
Ее предыдущая сделка провалилась в парламенте, получив одобрение у менее трети депутатовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 января6 фото
21 января
Фотохроника 21 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ РоссииАдвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияВ РоссииРосморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном мореЭкономикаNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномВ миреМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестамСпортШубенкову разрешили выступать в международных турнирах в качестве нейтрального атлета

В России завели дело на следователя СБУ, привлекшего к ответственности журналиста Вышинского

Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на данные МЧС республики Подробнее

Потушен пожар в здании Арбитражного суда в Петербурге

Израиль успешно испытал систему ПРО Arrow 3

Японские комбини перед ОИ-2020 перестанут продавать порнографию

Заключенные избили двух сотрудников ростовской колонии

Житель Калининграда отнял у попутчика 160 кг краденых морепродуктов

"Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов

"Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долговРечь идет о решении районного суда Грозного, велевшего списать задолженность населения Чечни за газ, образовавшуюся с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года Подробнее

Пострадавшие при пожаре в Черном море до сих пор не получили медицинскую помощь

Спутник EgyptSat-A застрахуют в "АльфаСтраховании"

Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведения

Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияАдвокат затруднился сказать, знал ли его подзащитный о том, что эти данные секретны Подробнее

Ученые установили возраст Аральского моря до начала высыхания

Дипломаты США, Великобритании и Канады прибыли в Мосгорсуд, где будут рассматривать жалобу на арест Уилана

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian OpenМужской и женский одиночные разряды турнира остались без россиян Подробнее

В Израиле открылся новый международный аэропорт вблизи Эйлата

Из горящего здания суда в Петербурге эвакуировали сто человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');