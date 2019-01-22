Главные новости
В России"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войнойЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ миреПожар на двух судах в Черном море. Обобщение
Срочно 13:37
Пассажир рейса Сургут – Москва потребовал направить самолет в Афганистан
В мире

Ожидающий смертной казни иракский геолог рассказал, как делал иприт для ИГ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) привлекала ученых к производству иприта в Ираке, рассказал в интервью газете Washington Post геолог из Ирака Сулейман аль-Афари.

Сам аль-Афари провел 15 месяцев, контролируя производство отравляющего вещества, он один из немногих участников химической программы ИГ, которых удалось взять живыми, отмечает газета.

"Сожалею ли я (о работе на ИГ - ИФ)? Я не знаю, стоит ли использовать это слово. Они стали властью, и тогда мы работали на них. Мы хотели работать, чтобы нам платили", - заявил аль-Афари в интервью газете.

В миреМинобороны подтвердило применение боевиками химического оружия в СирииМинобороны подтвердило применение боевиками химического оружия в СирииЧитать подробнее

Первое время после того, как в 2014 году ИГ оккупировало иракский Мосул, госслужащие продолжали автоматически получать зарплату на банковские счета. Однако затем выплаты прекратились и некоторые из них перешли на работу к ИГ, рассказывает газета.

Аль-Афари, который прежде работал геологом в министерстве промышленности и минералов и занимался закупками в металлургическом предприятии, при ИГ попал в команду с другими специалистами: биологом, химиками и техником. По словам аль-Афари, его команде поручили делать иприт. Сам он был занят организацией цепочки поставок компонентов для производства газа в лаборатории.

В 2016 году аль-Афари задержали и привезли в лагерь временного содержания в Ираке, где были курдские и американские военные. Источник среди курдских военных рассказал газете, что геолог дал военным много полезной информации и после его задержания "бомбы сбросили на многие места".

В настоящее время аль-Афари содержится в тюрьме в Эрбиле (Иракский Курдистан), где ожидает исполнения смертного приговора.

Развитие программы по созданию химоружия, вероятно, остановилось в 2016 году, после того, как США и Ирак начали активную компанию по уничтожению производственных предприятий и устранению руководителей программы, отмечает газета. В то же время, иракские официальные лица утверждают, что руководство ИГ перевело оборудование и часть химикатов из Ирака в Сирию в 2016 году. Кроме того, эксперты утверждают, что у ИГ все еще есть доступ к знаниям и умениям, которые оно получило от нанятых в свое время для реализации программы ученых.

Химическое оружие, созданное ИГ, использовалась при многочисленных атаках на военнослужащих и мирных жителей в Ираке и в Сирии, и позволило убить сотни людей, напоминает газета.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ИГ, Ирак, Сирия

Новости по теме

В мире
Пожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеПожар на двух судах в Черном море. Обобщение
Перекачка сжиженного газа с несоблюдением техники безопасности закончилась пожаром и привела к гибели как минимум 10 моряковПодробнее
 Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестамМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
Президент Франции заявил, что не хочет повторить судьбу казненного короляПодробнее
 Спецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в КаракасеСпецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в Каракасе
Незадолго до этого были задержаны служащие Нацгвардии Венесуэлы, пытавшиеся организовать бунтПодробнее
 Китайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременностьКитайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременность
В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные детиПодробнее
Совет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружия
Их считают ответственными за применение нервно-паралитического вещества в СолсбериПодробнее
 Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков
По данным объединения Oxfam, 1% состояния Джеффа Безоса сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранениеПодробнее
 В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
Повреждения получил международный аэропорт ДамаскаПодробнее
 ПВО Сирии сбили большинство израильских ракетПВО Сирии сбили большинство израильских ракет
Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 января6 фото
21 января
Фотохроника 21 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войнойЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ миреПожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеВ РоссииАдвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияЭкономикаNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномВ миреМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам

Генпрокуратура начала проверку в связи с иском к "Газпрому" о списании долга Чечни за газ

Прокурору Чечни поручено поддержать в суде жалобу газового монополиста Подробнее

Глава Крыма Аксенов уточнил, что погибли 10 моряков с горящих танкеров

Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана оставили под арестом

"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной

"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войнойРанее министр Чечни Джамбулат Умаров заявил, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионе Подробнее

В Черном море пока не смогли потушить два горящих танкера

Пенсионный фонд России заработал 7,2 млрд рублей на депозитах в 2018 году

На шахте в Коми обрушилась горная порода

В России рекордными темпами подорожало пшено

Пожар на двух судах в Черном море. Обобщение

Пожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеПерекачка сжиженного газа с несоблюдением техники безопасности закончилась пожаром и привела к гибели как минимум 10 моряков Подробнее

Активист "Открытой России" в Пскове доставлен в полицию и сутки не выходит на связь

Отдых по системе "все включено" в Турции подорожает из-за нового налога на алкоголь

Пьяный молодой пациент избил 82-летнего врача скорой помощи в Самаре

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');