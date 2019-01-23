Главные новости
В РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов MicrosoftВ РоссииЗадержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолетаВ миреЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе
В мире

Испанское правительство призвало церковь не препятствовать эксгумации Франко

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Испании Кармен Кальво призвала Католическую церковь выполнить свое обещание и дать согласие на эксгумацию останков каудильо Франсиско Франко, сообщает в среду агентство EFE.

"Церковь дала обещание, которое было публичным, в том числе в пресс-релизе, согласиться на эксгумацию останков. Мы думаем, что его необходимо исполнить, что это ее обязанность", - заявила Кальво.

В миреИспанские власти одобрили декрет для эксгумации останков ФранкоИспанские власти одобрили декрет для эксгумации останков ФранкоЧитать подробнее

Ранее настоятель бенедиктинского аббатства в Долине павших Сантьяго Кантера отказался предоставить представителям испанского правительства доступ в базилику для эксгумации до тех пор, пока не решатся юридические разногласия с семьей каудильо. Между тем ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и Испанская епископская конференция заявили, что Церковь не будет препятствовать эксгумации Франко.

Вице-премьер отметила, что процесс согласования эксгумации находится "на финальной стадии административной процедуры".

О намерении провести эксгумацию и перенести останки Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня. Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В конце сентября 2018 года испанские СМИ сообщали, что внуки Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы. Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.

В РоссииВласти Испании не допустят захоронения Франко в главном соборе МадридаЧитать подробнее

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина павших - мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 годы, в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Испания, Франсиско Франко

Новости по теме

В мире
Четыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливеЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе
Еще четверо пропали без вестиПодробнее
 Верховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армииВерховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армии
Запрет набрал перевес в один голосПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Сверхмассивная черная дыра, эксперимент на обратной стороне Луны и древний некрополь в ПодмосковьеПодробнее
 Пожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеПожар на двух судах в Черном море. Обобщение
Перекачка сжиженного газа с несоблюдением техники безопасности закончилась пожаром и привела к гибели как минимум 10 моряковПодробнее
Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестамМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
Президент Франции заявил, что не хочет повторить судьбу казненного короляПодробнее
 Спецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в КаракасеСпецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в Каракасе
Незадолго до этого были задержаны служащие Нацгвардии Венесуэлы, пытавшиеся организовать бунтПодробнее
 Китайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременностьКитайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременность
В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные детиПодробнее
 Совет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружия
Их считают ответственными за применение нервно-паралитического вещества в СолсбериПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 января6 фото
22 января
Фотохроника 22 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов MicrosoftВ РоссииЗадержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолетаВ миреЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливеВ РоссииПодозреваемый в попытке захвата самолета Сургут - Москва не собирался в АфганистанВ РоссииПутин и Абэ рассказали об итогах обсуждения проблемы мирного договораСпортВАДА поддержало соответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому агентству

Задержан глава полиции подмосковного Чехова

Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках у детей в Кузбассе

Власти Шахт арендовали жилье для 23 жителей пострадавшего при взрыве газа дома

Настя Рыбка в ближайшее время не уедет из России

В хабаровском зоосаде заявили, что тигра Амура нельзя оставить в Приморье

"Дочка" "Автодора" и оператор "Платона" создали компанию "Единый оператор ЦКАД"

Пассажиры московских автобусов будут сами открывать двери

Спикер мурманской облдумы назвал более платежеспособными тех, кто больше расходует электроэнергии

Определились все полуфиналисты Australian Open

Минздрав Украины созовет спецкомиссию по вопросу объявления эпидемии кори

Испанское правительство призвало церковь не препятствовать эксгумации Франко

Задержанный за попытку угона самолета мужчина был безработным и жил с матерью

Спикер ЗС Петербурга опроверг сообщения об уходе из руководства отделения "Единой России"

Материалы по делу "угонщика" самолета Сургут - Москва поступили в суд

"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денег

"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денегИз 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять Подробнее

Москвичам пообещали потепление с субботы

Рекордное число пассажиров по всему миру пострадало из-за задержек авиарейсов в 2018 году

Власти Кузбасса проверят местные школы после сообщений о голодных обмороках учеников

Власти Кузбасса проверят местные школы после сообщений о голодных обмороках учениковРанее региональный омбудсмен рассказал, что в некоторых семьях у родителей нет возможности покормить детей завтраками и дать денег на обед в школе Подробнее

ВТБ запатентовал систему расчетов и платежей на блокчейне

Парламент Петербурга утвердил шесть новых вице-губернаторов

В РАН объяснили ошибкой сообщение о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу

В РАН объяснили ошибкой сообщение о присвоении звания почетного профессора патриарху КириллуВ Академии наук принесли извинения предстоятелю РПЦ и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко Подробнее

Украинские пограничники в 2018 году сняли отпечатки пальцев у полумиллиона россиян

Международный паралимпийский комитет сообщит о статусе ПКР 8 февраля

Минстрой высказался против введения соцнорм потребления электричества

На горящих в Черном море судах начали рваться швартовые тросы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');