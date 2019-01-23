Испанское правительство призвало церковь не препятствовать эксгумации Франко

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Испании Кармен Кальво призвала Католическую церковь выполнить свое обещание и дать согласие на эксгумацию останков каудильо Франсиско Франко, сообщает в среду агентство EFE.

"Церковь дала обещание, которое было публичным, в том числе в пресс-релизе, согласиться на эксгумацию останков. Мы думаем, что его необходимо исполнить, что это ее обязанность", - заявила Кальво.

Ранее настоятель бенедиктинского аббатства в Долине павших Сантьяго Кантера отказался предоставить представителям испанского правительства доступ в базилику для эксгумации до тех пор, пока не решатся юридические разногласия с семьей каудильо. Между тем ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и Испанская епископская конференция заявили, что Церковь не будет препятствовать эксгумации Франко.

Вице-премьер отметила, что процесс согласования эксгумации находится "на финальной стадии административной процедуры".

О намерении провести эксгумацию и перенести останки Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня. Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В конце сентября 2018 года испанские СМИ сообщали, что внуки Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы. Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина павших - мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 годы, в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.