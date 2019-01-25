Украина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостность

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Украины расследует дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

"Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении Владимиру Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины .

Жириновскому инкриминируется то, что в 2014 году он публично призывал к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к России. Кроме того, он 20 марта 2014 года голосовал за принятие федеральных законов о включении Крыма в состав РФ.

Отмечается, что эта статья предусматривает возможность заочного осуждения Жириновского на Украине на срок до 12 лет лишения свободы.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года, проведенного там после смены власти на Украине. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.