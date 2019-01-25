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Что произошло за день: пятница, 25 января

Плата за смартфоны, школьник с ружьем в Красноярском крае и змея в унитазе в Австралии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В красноярском поселке Абалаково ученик пришел в школу с ружьем. Он сделал несколько выстрелов перед учебным заведением, никто не пострадал. Участковый уговорил подростка отдать оружие, которое он взял у своего дедушки. Следователи возбудили уголовное дело, сам стрелявший будет находиться в СИЗО во время следствия.

- Сенаторы предложили ввести платную регистрацию смартфонов. Автор законопроекта Людмила Бокова заявляет, что это поможет отследить устройство в случае кражи, а регистрация коснется тех, кто сам ввез телефон из-за границы. Эту идею не поддержало правительство, в "Единой России" также инициативу не одобрили.

- Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства. Кабмин ожидал их рост на 3,4%, но в итоге доходы снизились на 0,2% в реальном выражении. В 2019 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,0%.

- Завершена поисковая операция в Черном море, где все еще горят танкеры. В Росморречфлоте признали, что надежды найти живых моряков уже нет. Капитаны судов "Кэнди" и "Маэстро" и другой руководящий состав выжили, сами танкеры будут отбуксированы в ближайший российский порт.

- Госдеп США отозвал часть своих дипломатов из посольства в Венесуэле. Вашингтон решил пойти на этот шаг по соображениям безопасности. Внешнеполитическое ведомство США предупредило своих граждан, что им следует покинуть эту южноамериканскую страну из-за обострения ситуации.

- WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger объединятся в одну структуру. Эта идея Марка Цукерберга предполагает, что все три сервиса продолжат работать как независимые приложения, однако инфраструктура, обеспечивающая их действие, будет унифицирована.

- Жительницу Австралии укусила змея, которая пряталась в унитазе. Ромбический питон оказался неядовитым, он прятался в ванной комнате от жары, которая установилась в стране в последние недели.

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