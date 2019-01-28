Сибирские ученые вырастили миниатюрный мозг, чтобы узнать причины слабоумия

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ, Новосибирск) рассчитывают создать модель развития слабоумия с помощью выращенных в пробирке "мини-мозгов", сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

В ИЦиГ изучают влияние на развитие головного мозга гена CNTN6, кодирующего белок контактин 6: у некоторых людей с умственной отсталостью ген не работает.

"Исследователи предполагают, что результат этой "поломки" может проявляться на самой ранней, эмбриональной стадии жизни клеток. Если эксперименты подтвердятся, полученные данные можно будет использовать в пренатальном скрининге - тестировании потенциальных проблем со здоровьем у будущего ребенка", - говорится в публикации.

После серии экспериментов на однослойных структурах нейронов и пересадки человеческих клеток мышам ученые создали так называемый 3D-органоид, аналог мозга, выращенный из индуцированных стволовых клеток.

"Мини-мозг" выращивается из клеток кожи пациентов с умственной отсталостью, у которых есть повреждения в гене CNTN6, органоиды живут около трех месяцев и вырастают в среднем до 5 мм, при этом развиваются так же, как мозг человеческого эмбриона.

В публикации говорится, что выращивание 3D-органоидов - перспективное направление, первые органоиды получили в Австрии в 2013 году. С тех пор направление быстро развивается. Ученые уже создали, например, органоиды почек, печени, легких, сетчатки глаза.

С помощью церебральных органоидов также изучают формирование таких тяжелых психических расстройств, как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Также эти органоиды оказались полезными в исследованиях механизмов действия вируса Зика, пандемия которого случилась в 2014 году (если вирус переносит беременная женщина, он вызывает микроцефалию у плода).

Кроме того, ученые сравнивали органоиды мозга человека, орангутангов и шимпанзе, выращены "мини-мозги" с вариантами генов, которые отличаются у неандертальца и homo sapiens - этой работой занимаются, в частности, в группе палеоантрополога Сванте Паабо (Германия), расшифровавшего геном неандертальца и "денисовского человека".

В новосибирском Академгородке занимаются органоидами кортекса (переднего мозга), в мире уже искусственно выращены, в частности, гиппокамп, мозжечок.