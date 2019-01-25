Снят режим ЧП на вокзале Франкфурта-на-Майне

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Режим работы Южного вокзала Франкфурта-на-Майне входит в норму после того, как ранее там объявлялась тревога из-за возможной угрозы взрыва бомбы, сообщает городская полиция в твиттере.

"Операция (служб безопасности - ИФ) на Южном вокзале Франкфурта-на-Майне завершена", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пассажиры могут спокойно продолжить свой путь, и пожелали всего хорошего тем, кого затронул этот инцидент.

Ранее полиция сообщали, что на Южном вокзале из поезда были эвакуированы 500 человек после поступления информации о возможной угрозе взрыва бомбы.