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На вокзале в Мальмё обезврежен угрожавший взорвать бомбу мужчина

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Полицейские обезвредили мужчину, который угрожал устроить взрыв на вокзале города Мальмё на юге Швеции, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По словам очевидцев, утром в понедельник мужчина, находившийся на платформе, стал выкрикивать угрозы. У него была большая сумка, в которой, по его словам, находилась бомба.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по подозреваемому и ранили его. После этого мужчину отправили в больницу. О том, в каком он состоянии, не сообщается, известно лишь, что он получил несколько ранений.

На место инцидента прибыли специалисты по разминированию. При этом пока не сообщается, действительно ли в сумке было взрывное устройство.

Швеция

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