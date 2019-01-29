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Парламент Британии отказался выделить шесть дней на альтернативный план Brexit

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В палате общин Великобритании во вторник вечером прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit, предложение выделить парламенту шесть дней на рассмотрение альтернатив плану премьера Терезы Мэй по Brexit было отклонено.

Поправку предложил консерватор Доминик Грив, против нее проголосовали 321 парламентарий Палаты общин.

Первой на голосование была вынесена поправка от Лейбористкой партии во главе с Джереми Корбином, авторы которой требуют от правительства время на обсуждение и голосование по предложениям, которые позволят предотвратить Brexitбез сделки, она тоже была отклонена.

Еще одна отклоненная поправка от Шотландской национальной партии требует от правительства, чтобы оно попросило у ЕС продления сроков Brexit, она также была отклонена. Авторы поправки напоминают, что законодательные органы Уэльса и Шотландии голосовали против сделки Мэй по Brexit.

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Теги: Brexit, Великобритания

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