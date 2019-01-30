Руководители стран ЕС выступили против изменений в соглашение о Brexit

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В странах ЕС в среду единодушно высказались против возможности пересмотра соглашения по Brexit.

Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что он выслушает все идеи премьер-министра Великобритании по поводу Brexit, но подчеркнул, что достигнутое в ноябре соглашение с Лондоном остается единственно возможным.

"Соглашение о выходе остается лучшей и единственно возможной сделкой... Соглашение о выходе не будет пересмотрено", - заявил Юнкер, выступая в Европарламенте.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в среду заявил, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС является наилучшим для всех вариантом реализации Brexit. "Для нас соглашение о выходе (Британии из ЕС - ИФ) остается единственным самым лучшим вариантом, чтобы гарантировать организованный выход Соединенного Королевства и организованным образом исполнить решение о выходе из ЕС, принятое большинством британских подданных, которое мы уважаем", - заявил он, выступая в Европарламенте.

"Договор о выходе обсуждается уже более года. Это хороший и гармоничный договор. Ввиду этого новых переговоров о договоре не будет", - отметил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, говоря о достигнутом ЕС и премьер-министром Великобритании соглашении по Brexit, заявил, что "мы следовали этому пути и ранее, и я не думаю, что существуют альтернативные схемы", передает агентство Associated Press.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что "возвращение к соглашению о выходе не стоит на повестке дня".

Во вторник британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

После этого премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".