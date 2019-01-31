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Молния попала в самолет на пути из Рима в Москву

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Молния попала ночью в российский авиалайнер, возвращавшийся из Рима, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Шереметьево".

"При вылете из Рима экипаж лайнера Airbus A-320 сообщил о поражении самолета молнией. Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Москве", - сказал источник. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Между тем, после прилета техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии. "Принято решение внимательнее осмотреть самолет при помощи технических средств. Пока этот лайнер от полетов отстранен", - сказал источник.

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