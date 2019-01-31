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В Тбилиси семь человек погибли из-за утечки газа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В жилом доме в центре Тбилиси в результате утечки газа умерли семь человек, сообщают в четверг грузинские СМИ.

Трагедия произошла на проспекте Кетеван Цамебули в доме, где был смонтирован кустарный водонагреватель, отмечается в сообщении.

"Скончались несколько человек. Ведется установление личностей. В связи со случившимся МВД позднее распространит дополнительную информацию", - сказали в полиции.

По информации представителей компании "Казтрансгаз", в съемной квартире жили рабочие-мигранты, которые работали на одной из тбилисских строек. Представители компании не раз просили жильцов сменить неисправную газовую печку, а несколько дней назад им перекрыли подачу газа, но они незаконно вновь подключились к газовой трубе.

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Теги: Грузия, Тбилиси
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