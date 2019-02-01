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Мать казахстанского фигуриста Тена потребовала более сурового наказания для его убийц

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нурлан Устимиров - адвокат матери казахстанского фигуриста Дениса Тена, убитого автомобильными ворами, подал апелляционную жалобу в коллегию горсуда Алма-Аты на приговор убийцам.

"Я подготовил апелляционную жалобу. Мы с Оксаной Тен - мамой Дениса - сегодня направили ее в суд. Я - от своего имени, она - от своего", - сообщил Устимиров агентству "Интерфакс" в пятницу.

По мнению адвоката, приговор первой инстанции подлежит "изменению и частичной отмене" в связи "с односторонностью и неполнотой судебного следствия", а также "несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела".

Устимиров сообщил, что в апелляционной жалобе указаны двадцать доказательств, которые в своей совокупности достоверно указывают и свидетельствуют о наличии других соучастников преступления (подстрекателей, пособников и организаторов), по чьему заказу действовали осужденные - Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

"В жалобе я прошу коллегию отменить обжалуемый приговор и изменить его в части усиления наказания Кудайбергенова, Киясова и Толыбаевой", - сказал защитник.

"Кроме того, прошу удовлетворить все заявленные защитой ходатайства в полном объеме, в том числе, уголовное дело в отношении Толыбаевой вернуть прокурору для квалификации ее действий дополнительно по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса республики", - сказал адвокат.

Тен был убит в центре Алма-Аты днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

По факту убийства были арестованы трое. Двое из них - Кудайбергенов и Киясов - обвинены в убийстве, разбое и краже, третья - Толыбаева - в краже и недонесении о преступлении.

17 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил Киясова и Кудайбергенова к 18 годам колонии строгого режима каждого. Толыбаеву суд приговорил к четырем годам колонии общего режима.

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Теги: Казахстан, Денис Тен

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