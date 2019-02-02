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"Желтые жилеты" устроили новые акции протеста во французских городах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции участники движения "Желтые жилеты" проводят в субботу уже ставшие традиционные еженедельные акции протеста против правительства, сообщают парижские СМИ.

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В столице Франции тысячи человек проводят марш, в ходе которого призывают запретить полиции применять наиболее травмоопасные средства для разгона демонстрантов.

Также акции "желтых жилетов" проходят в Марселе, Валансе, Бордо, Тулузе. Судя по фотографиям, в них участвуют тысячи человек, однако официальных данных по численности демонстрантов пока не поступало.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Последствия протестов в Париже

6 фотографий
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Теги: Франция, Желтые жилеты

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