Главные новости
В миреТрамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в ВенесуэлуВ РоссииВодителя попавшего в аварию в Калужской области автобуса задержалиВ миреВ Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД
В мире

В Таджикистане подросток подорвался на боеприпасе на территории военной базы РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На полигоне российской военной базы в Таджикистане подорвался местный подросток, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД республики.

Согласно сообщению, трагедия произошла в воскресенье в полдень на полигоне 201-й российской военной базы "Ляур", расположенном в 40 километрах от Душанбе.

"Ученик девятого класса местной школы Сироджиддин Раджабов 3 февраля подорвался на неразорвавшемся выстреле от гранатомета, когда занимался на территории полигона сбором металлолома", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в МВД Таджикистана, подросток скончался на месте происшествия. Ведется следствие.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Таджикистан
В мире
Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в ВенесуэлуТрамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу
Он признал, что это является одним из вариантов, который изучает ВашингтонПодробнее
 Суд Кабо-Верде оставил под стражей россиян, подозреваемых в контрабанде 9 тонн кокаинаСуд Кабо-Верде оставил под стражей россиян, подозреваемых в контрабанде 9 тонн кокаина
Обвинения российским морякам пока не предъявленыПодробнее
 В Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМДВ Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД
В ответ США должны позволить РФ проинспектировать американские ракеты в Румынии, полагают немецкие политикиПодробнее
 Deutsche Bank отказался дать кредит Трампу для предвыборной кампанииDeutsche Bank отказался дать кредит Трампу для предвыборной кампании
Руководство банка не рискнуло сделать должником будущего президентаПодробнее
Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламентМадуро предложил провести досрочные выборы в парламент
Оппозиция по-прежнему требует отставки президентаПодробнее
 США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДСША официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД
Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракетПодробнее
 Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозицииГенерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции
Он заявил, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса МадуроПодробнее
 Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракет
По данным российских военных, она ведется уже два годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в ВенесуэлуВ РоссииВодителя попавшего в аварию в Калужской области автобуса задержалиВ миреВ Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМДВ миреСуд Кабо-Верде оставил под стражей россиян, подозреваемых в контрабанде 9 тонн кокаинаКультураСтала известна причина смерти ДецлаСпортСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO

На Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты

В комиссию поступило 83 заявления, пока лишь 28 были одобрены Подробнее

Глава Колумбии встретится с Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле в феврале

Около 30 тысяч жителей Саратовской области остались без холодной воды

В Таджикистане подросток подорвался на боеприпасе на территории военной базы РФ

США направят еще 3750 военных на границу с Мексикой

Российский лайнер вынужденно сел в Будапеште из-за запаха дыма в кабине

Задержан владелец автобуса, попавшего в ДТП с Калужской области

Сторонники новой церкви избили настоятеля и прихожан храма УПЦ под Тернополем

Военные РФ в Сирии сообщили об обстрелах в Идлибской зоне деэскалации

В Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине

В Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине"Самое время подумать о создании "Списка Иванова" и ввести санкции против украинских правоохранителей, судей, прокуроров, силовиков, причастных к его смертельным пыткам", - заявил первый зампред комитета по международным делам Подробнее

Папа Римский Франциск прибыл в ОАЭ с первым визитом

Песков сообщил, что саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Сочи 14 февраля

Эрдоган объявил о встрече с Путиным 14 февраля в Сочи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');