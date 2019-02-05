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Саудовская Аравия передавала американское оружие боевикам, связанным с "Аль-Каидой"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и ее партнеры по коалиции передали американское оружие боевикам, связанным с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ как террористическая организация), военизированным формированиям салафитов и другим группировкам, ведущим войну в Йемене, в нарушение соглашений с США, сообщил CNN.

"Саудовская Аравия и ее главный партнер в войне Объединенные Арабские Эмираты использовали оружие американского производства в качестве валюты для покупки верности ополченцев и группировок, поддержки определенных поставщиков оружия и влияния на сложный политический ландшафт", - отмечает телеканал со ссылкой на командиров на местах и аналитиков.

Подчеркивается, что, передавая эту военную технику третьим лицам, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нарушает условия продажи оружия США.

После того, как CNN представил свои выводы, чиновник министерства обороны США подтвердил, что ведомство уже ведет расследование этого вопроса.

Телеканал напоминает, что предыдущие расследования телеканала показали, что оружие американского производства было использовано в серии смертоносных атак саудовской коалиции, в результате которых погибли десятки гражданских лиц, многие из которых дети.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

Теги: Саудовская Аравия, Аль-Каида, США

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