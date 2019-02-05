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Кандидат в президенты в Индонезии опроверг участие "российского консультанта" в предвыборной кампании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто отверг обвинения в том, что он привлекал иностранных консультантов к своей предвыборной кампании, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Мы сожалеем, что президент выступил с обвинениями об иностранном консультанте", - заявил руководитель подразделения по иностранным делам предвыборного штаба П.Субианто Ираван Ронодипуро.

"Я могу заверить вас, что мы не используем иностранных политических консультантов", - добавил он.

Ранее индонезийские СМИ сообщили, что президент Индонезии Джоко Видодо обвинил своего соперника на президентских выборах 2019 года Прабово Субианто в том, что тот нанял иностранного политического консультанта для своей предвыборной кампании. Президент заявил, что один из его конкурентов занимается разжигающей ненависть пропагандой, используя помощь иностранного консультанта.

В своей речи Видодо не упоминал имени Субианто, однако привел примеры, указывающие на то, что он говорит именно об этом кандидате, отмечают СМИ. Также Видодо не упоминал, выходцем из какой страны является иностранный консультант, однако в своей речи говорил о "российской пропаганде". Затем вице-председатель кампании Видодо Абдул Кадир Кардинг заявил, что консультант, которого якобы нанял Субианто - россиянин, передает The Jakarta Post.

На фоне этого заявления некоторые СМИ стали публиковать сообщения, в которых упоминалось предполагаемое "российское вмешательство в выборы в Индонезии".

Кроме того, отмечает Bloomberg, рассуждения о "российской пропаганде" спровоцировало фото пожимающего руку Субианто сотрудника российского посольства, которого приняли за консультанта предвыборного штаба.

Посольство России в Индонезии ранее в феврале отвергло подобные обвинения и заявило, что Россия не вмешивается в избирательные кампании в других странах.

Теги: Индонезия, Россия
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