Аппарат TGO передал на Землю снимок со следами дельты реки на Марсе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) отправил на Землю новый снимок Марса, где видны следы русла реки, сообщает "Роскосмос".

"На новом снимке аппарата TGO российско-европейской миссии ExoMars-2016 запечатлен кратер Eberswalde в Южном полушарии Марса. В левой части панорамы мы можем видеть, что здесь когда-то протекала река и находилась ее дельта", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в твиттере.

На новом снимке аппарата TGO российско-европейской миссии ExoMars-2016 запечатлен кратер Eberswalde в Южном полушарии Марса — https://t.co/U35hrvzxxg



В левой части панорамы мы можем видеть, что здесь когда-то протекала река и находилась её дельта. pic.twitter.com/Y5mhVBCywd — РОСКОСМОС (@roscosmos) 5 февраля 2019 г.

"Желтый цвет - это отложения оксидов железа, что указывает на химические изменения из-за воздействия воды, синий - менее измененные отложения", - отмечают в госкорпорации.

Общая обстановка вокруг кратера Eberswalde описывает плавные изменения окружающей среды, которые происходили во времена, когда дельта еще была наполнена водой.

Проект ExoMars

ExoMars - совместный проект "Роскосмоса" и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты.

Старт второго этапа ExoMars запланирован на 2020 год. Он включает посадочную платформу и марсоход. После схода марсохода платформа начнёт работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы планеты.

Аппараты будут запущены с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон" с разгонным блоком "Бриз-М". Прибытие к Марсу ожидается в марте 2021 года. Для посадки будут использоваться парашютная система, двигатели и амортизаторы.

Аппарат TGO прибыл к Марсу осенью 2016 года, космический комплекс состоит из четырех приборов, который включает в себя российский детектор "ФРЕНД". В его функции входит калибровка в полете для изучения радиационного фона на орбите вокруг Красной планеты. Как заявляли в корпорации, в будущем этот прибор будет способен исследовать водяной лед в грунте Марса.

Кроме того, на борту аппарата работают еще три прибора для исследования марсианской атмосферы: российский и европейский спектрометрические комплексы ACS (АЦС) и NOMAD, а также комплекс CaSSIS, оснащенный камерами, для получения изображений Марса.

В России наземный сегмент приема данных от аппаратов миссии ExoMars - это 64-метровые приемные антенны в Медвежьих Озерах и Калязине.