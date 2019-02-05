Мэй пообещала избежать возврата жесткой границы с Ирландией

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь подтвердила, что выступает против возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

"Сегодня я здесь, чтобы подтвердить народу Северной Ирландии непоколебимую приверженность правительства Великобритании Соглашению Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года - ИФ). И приверженность в обеспечении Brexit, который гарантирует невозможность возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией", - сказала Мэй, выступая в Северной Ирландии.

На прошлой неделе британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

После этого Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".

Также она пообещала депутатам, что вынесет на голосование обновленное соглашение по Brexit 13 февраля.