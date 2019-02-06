Число кандидатов в президенты Украины достигло 37

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще трех кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

На заседании в среду ЦИК зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.

Таким образом, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала уже 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.

Кандидатами в президенты, в частности, стали: лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы - За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, шоумен Владимир Зеленский.