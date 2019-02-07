В Таджикистане вынесли приговор двум убийцам российского бизнесмена

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Таджикистана приговорил двух граждан страны Эджода Носирова и Алишера Нуриддинова к 25 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно по обвинению в убийстве российского бизнесмена Марата Купцова, которое было совершено в марте 2016 в городе Октябрьск в Башкирии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной поркуратуры Таджикистана, Носиров и Нуриддинов 23 марта 2016 года в городе Октябрьск по предварительному сговору застрелили Купцова и тяжело ранили его жену Мирославу Величко. За убийство заказчик обещал 1 млн рублей.

После убийства осужденные бежали в Таджикистан, где продолжили преступную деятельность, 16 июля 2018 года они угрожали убить гражданина Таджикистана, требуя выплатить долг $600 перед другим гражданином страны.

Решением суда Носиров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 104 части 2 (убийство), статьей 32 части 3 (покушение на преступление), статьей 120 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), статьей 195 части 2 (незаконное приобретение и хранение оружия) УК РТ и приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Нуриддинов признан виновным в совершении преступления по статье 36 части 5 (соучастие в преступлении) и статье 104 части 2 (убийство) УК РТ и приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строго режима.