Хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Венесуэлы в Мексике в четверг проинформировало о взломе его страницы в интернете, на которой ранее появилась информация о том, что венесуэльский посол в Мехико якобы признала Хуана Гуайдо временным президентом их страны.

"Посольство Венесуэлы в Мексике сообщает, что его вэб-страница подверглась атаке хакеров, в результате чего на ней была опубликована ложная информация о после Марии Лурдес Урбанехе. Глава миссии и дипломатический персонал, который ей помогает, подтверждает приверженность конституционному президенту (Николасу Мадуро)", - говорится в сообщении посольства Венесуэлы в Мексике в твиттере.

Ранее в международных СМИ появилась информация о том, что венесуэльская дипломатическая миссия в Мексике якобы признала Гуайдо временным президентом страны.

Позже о хакерской атаке на свой сайт сообщило также посольство Венесуэлы в Аргентине.

"Венесуэльское посольство в Аргентине сообщает, что его страница в интернете подверглась хакерской атаке. Наш дипломатический корпус заявляет о полной лояльности президенту Николасу Мадуро и отвергает незаконные действия, которые лишь указывают на отсутствие поддержки этому новому яростному натиску империализма", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Позже аналогичное сообщение о взломе сделало посольство Венесуэлы в Бразилии.