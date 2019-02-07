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Хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Венесуэлы в Мексике в четверг проинформировало о взломе его страницы в интернете, на которой ранее появилась информация о том, что венесуэльский посол в Мехико якобы признала Хуана Гуайдо временным президентом их страны.

"Посольство Венесуэлы в Мексике сообщает, что его вэб-страница подверглась атаке хакеров, в результате чего на ней была опубликована ложная информация о после Марии Лурдес Урбанехе. Глава миссии и дипломатический персонал, который ей помогает, подтверждает приверженность конституционному президенту (Николасу Мадуро)", - говорится в сообщении посольства Венесуэлы в Мексике в твиттере.

Ранее в международных СМИ появилась информация о том, что венесуэльская дипломатическая миссия в Мексике якобы признала Гуайдо временным президентом страны.

Позже о хакерской атаке на свой сайт сообщило также посольство Венесуэлы в Аргентине.

"Венесуэльское посольство в Аргентине сообщает, что его страница в интернете подверглась хакерской атаке. Наш дипломатический корпус заявляет о полной лояльности президенту Николасу Мадуро и отвергает незаконные действия, которые лишь указывают на отсутствие поддержки этому новому яростному натиску империализма", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Позже аналогичное сообщение о взломе сделало посольство Венесуэлы в Бразилии.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Теги: Венесуэла

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