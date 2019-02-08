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Постпред РФ в ЕС заявил, что низшая точка в отношениях с Союзом пройдена

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российская Федерация уже прошла низшую точку в отношениях с Евросоюзом, политический диалог продолжается, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"У меня такое ощущение, что низшую точку мы прошли. Мы пока не сильно от нее поднялись, но позитивные моменты ощущаются. Здесь важна роль бизнеса стран ЕС, который объективно заинтересован в контактах с Россией и которому все эти санкции и прочие выдумки не нравятся. Продолжается и политический диалог", - сказал Чижов, отвечая на вопрос издания, осталась ли позади низшая точка в отношениях России с Евросоюзом.

"Проблема в том, что у нас была довольно хорошо разработанная архитектура отраслевого взаимодействия. Она по большому счету заморожена. На экспертном уровне диалог идет, а чуть выше уже провисает. Но мы будем работать", - подчеркнул постпред РФ в ЕС.

Отвечая на вопрос, отменит ли когда-нибудь Евросоюз антироссийские санкции, Чижов сказал, что все зависит от политической воли.

"Если апеллировать терминологией ядерной физики, идет процесс накопления критической массы. Но в данном случае не ядерного заряда, а политической воли. Когда она накопится, тогда это и произойдет", - уточнил он.

"Будем надеяться на лучшее. Нынешний год - год больших перемен в руководстве блока. В мае пройдут выборы в Европарламент, в конце октября завершается мандат действующего руководства Еврокомиссии, а в конце ноября - председателя Евросовета. Все начальство в евроструктурах будет меняться", - добавил постоянный представитель России при Евросоюзе.

Теги: РФ, ЕС
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