Постпред ЕС потребовал от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Постоянный представитель ЕС в России Маркус Эдерер "предпринял в среду официальный демарш от имени 28 государств-членов ЕС" в адрес заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.

"Посол подтвердил известную позицию ЕС в отношении продолжающегося незаконного задержания украинских военнослужащих Россией, как это изложено в заявлении высокого представителя (ЕС по иностранным делам Федерики Могерини - ИФ) от имени ЕС, а также в нескольких публичных высказываниях, в том числе 17 января", - отметил представитель Евросоюза.

Он указал на то, что "украинские военнослужащие содержатся под стражей с 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна и их экипажи и открыла по ним огонь, ранив нескольких украинских военнослужащих в районе Керченского пролива".

"Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом. Кроме того, такое применение силы Россией недопустимо. Мы ожидаем, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка, будет соблюдать их права на юридическое представительство и беспрепятственный доступ со стороны консульских властей и обеспечит получение пострадавшим членам экипажа надлежащей медицинской помощи", - заявил собеседник агентства.

Ранее в тот же день постоянное представительство России при Европейском союзе, сообщило, что 30 января 2019 года заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Грушко принял главу представительства Европейского союза в Российской Федерации Эдерера по его просьбе.

"В ходе встречи были обсуждены некоторые аспекты отношений Россия - ЕС, а также ситуация на Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива. С российской стороны внимание собеседника было привлечено к необходимости проявления Евросоюзом принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине", - отмечается в коммюнике российского постпредства.

Конфликт в проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Судна отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев, среди которых двое - сотрудники СБУ, арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта. Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.