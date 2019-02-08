Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеКультураУмер Сергей Юрский
В мире

Экс-президент Армении Тер-Петросян решил общаться со следователями без адвоката

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первый президент Армении (1991-1998 годы) Левон Тер-Петросян отказался от услуг адвоката при допросе в качестве свидетеля, сообщил его пресс-секретарь Арман Мусинян.

"Тер-Петросян отказался от помощи адвоката. Если допрос Тер-Петросяна по "делу 1 марта" будет продолжен, то об этом мы сообщим", - написал Мусинян в фейсбуке.

Ранее он подтвердил сообщения ряда СМИ о допросе Тер-Петросяна в Специальной следственной службе по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, жертвами которого стали десять человек.

"Допрос длился 1,5 часа. Первый президент допрошен в качестве свидетеля", - отметил Мусинян.

В миреЭкс-президента Армении допросили по делу о свержении конституционного строяЧитать подробнее

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о нескольких допросах экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 гг. В апреле 2018 был назначен премьер-министром в рамках перехода республики от президентской к парламентской форме правления. Он ушел в отставку после массовых акций протеста оппозиции во главе с нынешним главой правительства страны Николом Пашиняном.

В Армении в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который арестован. Все они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После событий 1 марта Пашинян был объявлен в розыск и сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Теги: Левон Тер-Петросян, Армения

Новости по теме

В мире
За пост президента Украины будут бороться 44 кандидатаЗа пост президента Украины будут бороться 44 кандидата
До 7 марта они могут снять свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 31 мартаПодробнее
 Россиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на Украине
Киев отказался аккредитовать представителей РоссииПодробнее
 Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США
По словам источников газеты, Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделеПодробнее
 Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Всего к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФПодробнее
"Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине"Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине
Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человекаПодробнее
 WSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляWSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля
Как уточняет газета, значительная часть контингента должна покинуть Сирию уже в середине мартаПодробнее
 Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеКультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля

ЕС согласился рассмотреть компромиссное предложение Франции и Германии по газовой директиве

МТС задумалась об уходе с Нью-Йоркской фондовой биржи

Французские "желтые жилеты" проведут 13-ю субботнюю акцию протеста

Полиция Сингапура провела обыски в офисе немецкой финтех-компании Wirecard

Экс-глава УФСИН Липецкой области отправлен под домашний арест

Архиерей новой церкви Украины впервые провел литургию на Афоне

Промсвязьбанк через суд потребовал 3 млрд рублей с Promsvyaz Capital B.V.

МИД РФ заявил о готовности к диалогу по МН17 с учетом ответственности Украины

Руководитель полиции Петербурга покинул пост

Подростки в Свердловской области предстанут перед судом за жестокое убийство инвалида

Экс-президент Армении Тер-Петросян решил общаться со следователями без адвоката

В Бразилии объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва еще одной плотины

За пост президента Украины будут бороться 44 кандидата

За пост президента Украины будут бороться 44 кандидатаДо 7 марта они могут снять свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 31 марта Подробнее

Прощание с Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в театре Моссовета

Жертвами обрушения дома в Стамбуле стали 14 человек

РФ решила не направлять наблюдателей на украинские выборы из соображений безопасности

Главе комитета по управлению имуществом Саратова назначили домашний арест по делу о взятке

Меркель назвала фейковые новости одной из главных угроз безопасности в будущем

"Рубин" расторг контракт с вратарем Джанаевым

В квартире жительницы Уфы поймали устроившую погром куницу

Россиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на Украине

Россиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеКиев отказался аккредитовать представителей России Подробнее

Италия выдала россиянина, обвиняемого в хищении земель в Подмосковье на 570 млн рублей

Росгвардия предложила упростить контроль за оборотом оружия для законопослушных граждан

В СПЧ попросили Конституционный суд РФ разрешить коллизию вокруг "Свидетелей Иеговы"

Источник сообщил о переносе запуска "Союза" со спутниками OneWeb на 26 февраля

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');