Экс-президента Армении допросили по делу о свержении конституционного строя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Серж Саргсян допрошен в Специальной следственной службе по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, в результате чего погибли десять человек, сообщают армянские СМИ.

"Саргсян допрошен 1 февраля по делу "1 марта", - отмечается в сообщении со ссылкой на источники.

В Специальной следственной службе и офисе экс-президента эту информацию не комментируют.

Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 гг. В апреле 2018 года он был назначен премьер-министром в рамках перехода республики от президентской к парламентской форме правления. Он ушел в отставку после массовых акций протеста оппозиции во главе с нынешним главой правительства страны Николом Пашиняном.

В Армении в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который уже арестован. Все они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После событий 1 марта Пашинян был объявлен в розыск и сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, а в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".