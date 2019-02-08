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Цены на акции букмекеров в Великобритании упали из-за лошадиного гриппа

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вспышка лошадиного гриппа в Великобритании привела к отмене скачек, в результате чего упали котировки акций британских букмекеров.

Стоимость бумаг William Hill Plc опустилась в пятницу на 0,9%, Paddy Power Betfair Plc - на 0,2%, GVC Holdings Plc, владеющей букмекерской компанией, - на 1,1%.

Британская федерация скачек (BHA) объявила в пятницу, что скачки не возобновятся, по крайней мере, до следующей среды, пока проводится проверка чистокровных лошадей по всей стране, сообщает Bloomberg.

В случае, если скачки будут приостановлены на непродолжительный период, последствия для букмекеров будут незначительными, поскольку их клиенты имеют массу других возможностей делать ставки - от скачек в зарубежных странах до других видов спорта, включая матчи Английской премьер-лиги.

"Конечно, приостановка скачек в Великобритании - это негативный фактор, однако в этом случае есть альтернативные варианты в отличии, например, от случаев, когда плохая погода приводит к отмене состязаний во многих видах", - отмечают эксперты Goodbody.

В Goodbody отмечают также, что доля лошадиных бегов в бизнесе крупнейших британских букмекеров сокращается. В случае Paddy Power Betfair она составляет не более 10% выручки, в случае William Hill - 15%, а для GVC - лишь 10%.

BHA планирует сделать объявление в понедельник, касающееся того, когда могут возобновиться скачки, и это будет ключевым фактором для котировок акций букмекеров.

С четверга, когда скачки были остановлены, падение цен акций букмекерских компаний составляет 2-5%.

Теги: Великобритания

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