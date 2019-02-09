Более 100 рейсов отменили в Токио из-за сильных снегопадов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Более сотни рейсов отменено в аэропортах Токио в связи с сильным снегопадом, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в субботу.

"Япония - сильные снегопады в Токио и столичном регионе стали причиной отмены более 100 рейсов. Затруднено дорожное движение", - говорится в сообщении центра в твиттере.

#Япония - сильные снегопады в Токио и столичном регионе стали причиной отмены более 100 рейсов; затруднено дорожное движение pic.twitter.com/udlbKhP6tf — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 9 февраля 2019 г.

Регион Большой Токио обслуживают два международных аэропорта - Ханэда и Нарита, который принимает рейсы из России.