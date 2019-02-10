Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования в Сирии в нарушение режима прекращения боевых действий обстреляли населенный пункт Телль-Алуш в провинции Алеппо, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин в субботу.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрел населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо", - сообщил С.Соломатин.

Руководитель ЦПВС также отметил, что сирийские власти продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших боевиков.

"По состоянию на 8 февраля 2019 года амнистировано 47308 человек", - уточнил он.