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Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывшую сотрудницу контрразведки США Монику Уитт обвинили в передаче информации о национальной обороне США представителям иранских властей, сообщает в среду Минюст США.

Уитт, сообщает Минюст, по версии следствия, помогала иранским спецслужбам в операциях против разведки США. Так, Уитт обвиняют в том, что она передавала иранским властям секретную разведывательную информацию, а также раскрыла личность сотрудника американской разведки.

Также обвинения в сговоре и попытке совершения киберпреступления выдвинуты заочно в отношении четверых граждан Ирана, которые в среду попали в санкционные списки США.

В США был выдан ордер на арест Уитт, которая в настоящее время находится на свободе, отмечает Минюст. В 2013 году Уитт, по данным министерства, бежала в Иран.

Уитт была сотрудником разведки ВВС США и сотрудником Управления специальных расследований ВВС с 1997 по 2008 годы, затем она работала на Пентагон в качестве подрядчика до 2010 года. Во время своей работы Уитт получила доступ к секретной информации и была направлена за границу для проведения секретных контрразведывательных операций, сообщает Минюст.

В феврале 2012 года Уитт отправилась в Иран, на конференцию, организованную компанией New Horizon Organization. Затем Уитт контактировала с лицом с иранско-американским гражданством и в 2013 году вернулась в Иран. После этого, иранские власти выделили Уитт компьютерное оборудование и место для проживания, сообщает Минюст. В результате Уитт передала иранским властям засекреченную информацию.

Минфин США объявил в среду, что внес в санкционные списки по Ирану две иранские компании и девять связанных с ними лиц.

Так, санкции вводятся в отношении организации New Horizon Organization и четырех связанных с ней лиц. По данным Минфина США, эта компания организовывает международные конференции, в ходе которых представителя подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) собирают информацию об иностранных посетителях, в том числе о гражданах США, а также ведет вербовку.

Также под санкции попала базирующаяся в Иране компания Net Peygard Samavat Company aka Net Peygard и пять связанных с ней лиц. Эта компания организовала кибероперацию, чтобы получить доступ к компьютерным системам действующих и бывших агентов контрразведки США, утверждает Минфин США.

Теги: США, Иран
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