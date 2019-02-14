В мире Brexit

Британский парламент не поддержал предложение Мэй перенести сроки Brexit

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Члены Палаты общин британского парламента не поддержали инициативу, призывающую правительство Великобритании договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit, сообщает в четверг телеканал Sky News.

Парламент проголосовал против поправки от члена Шотландской национальной партии Иэна Блэкфорда, которая предлагает перенести сроки Brexit как минимум на три месяца. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93.

Члены парламента также отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.

Консерватор Анна Субри отозвала свою поправку до голосования. Она призывала правительство в течение семи дней опубликовать "самый свежий" отчет о возможных последствиях для бизнеса и торговой сферы от Brexit без соглашения с Брюсселем.

Эти три поправки к техническому документу, представленному ранее в парламент премьер-министром Терезой Мэй, выбрал для голосования спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Такие поправки в случае принятия не обязывали бы британское правительство к конкретным действиям, однако они отражают позицию членов парламента по ситуации с Brexit.

Парламент в ходе голосования отверг и сам технический документ, который должен был подтвердить, что члены парламента все еще придерживаются курса, который сами обозначили в конце января. Против документа проголосовали 303 члена парламента, за - 258.

Британские СМИ назвали голосование парламента "ударом по авторитету" и поражением Мэй.

По итогам голосования лидер Лейбористской партии Джереми Корбин выразил недовольство в связи с тем, что сама Мэй в Палате общин не присутствовала. Он заявил, что Мэй игнорирует парламент и пытается тянуть время.

"Сегодняшнее голосование показывает, что действия премьер-министра не получают поддержки большинства", - заявил Корбин.

Премьер-министр предложила на рассмотрение парламента технический документ, проголосовав за который депутаты вновь поддержали бы инициативы, предложенные на голосовании 29 января, когда члены парламента призвали Мэй добиваться изменения условий по "страховочному плану" по ирландской границе, а также избежать выхода из ЕС без соглашения. Также, поддерживая этот документ, британские парламентарии признают, что процесс переговоров между Лондоном и Брюсселем все еще идет, отмечают СМИ.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Теги: Великобритания, Brexit

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